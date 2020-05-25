Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında balık tutan 7 kişiye 46 bin 550 lira ceza
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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında balık tutan 7 kişiye 46 bin 550 lira ceza

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gölde balık tuttuğu belirlenen 7 kişiye 46 bin 550 lira ceza kesildi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında balık tutan 7 kişiye 46 bin 550 lira ceza
25.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:49

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gölde balık tuttuğu belirlenen 7 kişiye 46 bin 550 lira ceza kesildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydınlar Mahallesi Tepegöl Gölü'nde balık tutulduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin operasyonunda 7 kişi yakalandı, avlanmada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin yakaladığı 10 balık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 46 bin 550 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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