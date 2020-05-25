Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında balık tutan 7 kişiye 46 bin 550 lira ceza Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gölde balık tuttuğu belirlenen 7 kişiye 46 bin 550 lira ceza kesildi.

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gölde balık tuttuğu belirlenen 7 kişiye 46 bin 550 lira ceza kesildi. Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydınlar Mahallesi Tepegöl Gölü'nde balık tutulduğu bilgisini aldı. Jandarma ekiplerinin operasyonunda 7 kişi yakalandı, avlanmada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin yakaladığı 10 balık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 46 bin 550 lira ceza kesildi. Kaynak: AA