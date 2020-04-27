Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 639 bin lira ceza
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 442 kişiye toplam 639 bin 932 lira ceza uygulandı.
27.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:08
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 442 kişiye toplam 639 bin 932 lira ceza uygulandı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetimlerini sürdürdü.
Yapılan denetimlerde 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 442 kişiye toplam 639 bin 932 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA