Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 639 bin lira ceza Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 442 kişiye toplam 639 bin 932 lira ceza uygulandı.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 442 kişiye toplam 639 bin 932 lira ceza uygulandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetimlerini sürdürdü.

Yapılan denetimlerde 23-24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 442 kişiye toplam 639 bin 932 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA