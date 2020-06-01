Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye cezası
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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye cezası

Manisa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye 584 bin lira ceza uygulandı.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye cezası
01.06.2020 02:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:41

Manisa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye 584 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürdü.

Çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 2 günde 316 kişiye işlem yapıldı, 584 bin 24 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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