Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye cezası Manisa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye 584 bin lira ceza uygulandı.

Manisa'da, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 316 kişiye 584 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürdü.

Çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 2 günde 316 kişiye işlem yapıldı, 584 bin 24 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA