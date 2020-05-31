Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 154 kişiye para cezası
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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 154 kişiye para cezası

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 154 kişiye 277 bin lira ceza uygulandı.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 154 kişiye para cezası
31.05.2020 01:05 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:05

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 154 kişiye 277 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürdü.

Çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 24 saatlik dilimde 154 kişiye işlem yapıldı, 277 bin 830 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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