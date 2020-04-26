Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 150 kişiye ceza Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 150 kişiye toplam 143 bin 906 lira ceza kesildi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 150 kişiye toplam 143 bin 906 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçedeki denetimlerine devam ediyor.

Denetimlerde dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 150 kişiye toplam 143 bin 906 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA