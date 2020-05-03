Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden 180 kişiye 239 bin TL para cezası
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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden 180 kişiye 239 bin TL para cezası

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden 180 kişiye 239 bin TL para cezası
03.05.2020 02:14 | Son Güncelleme: 03.05.2020 02:14

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden 180 kişiye toplamda 239 bin 232 lira para cezası kesildi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden 180 kişiye toplamda 239 bin 232 lira para cezası kesildi.

Manisa'da kolluk kuvvetleri tarafından korona virüs tehlikesine karşı vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetlemeler yapıldı. Manisa il genelinde yapılan denetlemelerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 180 kişiye toplamda 239 bin 232 lira para cezası kesildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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