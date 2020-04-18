Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 101 kişiye işlem yapıldı Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 101 kişiye, toplam 79 bin liralık para cezası uygulandı.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 101 kişiye, toplam 79 bin liralık para cezası uygulandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 101 kişiye, toplam 79 bin 42 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA