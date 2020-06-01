Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 584 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 584 bin TL ceza

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 316 kişiye toplamda 584 bin 24 TL para cezası kesildi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 584 bin TL ceza
01.06.2020 00:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:53

Manisa'da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 316 kişiye toplamda 584 bin 24 TL para cezası kesildi.

Manisa'da korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleşti. Kolluk kuvvetleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde 30 Mayıs Cumartesi günü 2 kişiye adli işlem, 154 kişiye ise idari işlem olmak üzere toplamda 277 bin 830 TL para cezası uygulandı. 31 Mayıs Pazar günü yapılan denetimlerde 160 kişiye toplamda 306 bin 194 TL para cezası kesildi. 2 gün boyunca süren denetimlerde 316 kişiye toplamda 584 bin 24 TL para cezası kesildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu Haber
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı Haber
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu Haber
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler
Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu...
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Polis Memuru
Şu an buradasınız: Manisa'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlaline 584 bin TL ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 00:56:34. #1.15#
title