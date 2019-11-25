Manisa'da sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
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Manisa'da sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Manisa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen aynı aileye mensup 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

25.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:12
Manisa'da sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen aynı aileye mensup 2'si çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hasan (34), evde gaz sızıntısı olduğunu fark ederek polisi aradı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Hasan Karamürsel'in yanı sıra evde bulunan eşi Mediye Karamürsel (30) ve çocukları 7 yaşındaki Fethiye Nur Karamürsel ile 4 yaşındaki Fatih Karamürsel'i Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlenen aile üyeleri, yapılan müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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