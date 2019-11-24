Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

24.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:20

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kadın, hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde bir kişinin baygın vaziyette olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği belirtilen Serpil Güldürdek'i (59) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.



Hayati tehlikesi bulunan Serpil Güldürdek, Manisa'da özel bir hastaneye gönderildi.

Kaynak: AA