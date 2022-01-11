Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. ???????

Fabrikada çalışan Havva Bodur, vardiya sonunda Hafsa Sultan Mahallesi 4745 Sokak'taki evine geldiğinde, sobanın yanında uyuyan kızı Şehrinaz Bodur'u (12) baygın halde buldu.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title