Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor
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Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

Manisa kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

20.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:12
Manisa'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor.

Manisa-İstanbul ve Manisa -Turgutlu yönünde etkili olan sis, trafikte sürücülerin seyrini zorlaştırdı. Bazı noktalarda görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.

Sisin hafta sonundan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan alınan bilgiye göre, Manisa kent merkezindeki hava kalitesi "Hassas" kategorisine yükseldi.

Manisa'daki hava kalitesi, ulusal standardın yaklaşık 3 katı olan 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Kaynak: AA
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