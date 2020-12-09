Manisa'da sis etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'da sis etkili oluyor

09.12.2020 02:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 02:22
Manisa'da sis etkili oluyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücüleri olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücüleri olumsuz etkiledi.

İlçede gece saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle trafiğin yoğun olduğu İzmir-Ankara kara yolu ile Turgutlu-Manisa kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü bölgelerde sürücüler daha dikkatli olurken, güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücülerin dikkatli seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Kent merkezinde de yer yer sis etkili oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

İlgili Haberler

Bitlis'te etkili olan sis kazalara neden oldu
Bitlis'te etkili olan sis kazalara neden oldu
Yoğun sis etkili oluyor
Yoğun sis etkili oluyor
Kahramanmaraş'ta sis etkili oluyor
Kahramanmaraş'ta sis etkili oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Samet Aybaba Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da sis etkili oluyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 02:22:23. #1.15#
title