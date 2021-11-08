MANİSA'DA SİS ETKİLİ OLDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MANİSA'DA SİS ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da gece saatlerinden itibaren başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'da gece saatlerinden itibaren başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Manisa'da vatandaşlar güne yoğun bir sisle uyandı. Özellikle merkez ilçeler olan Şehzadeler ve Yunusemre'de etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şehir merkezinin neredeyse tamamını kaplayan sis, öğle saatlerine yakın havanın ısınmasıyla dağılmaya başladı. Sis, ovalık alanlarda etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle araç kullanmakta zorlanan sürücülerden Bedir Çiftçi (31), Sis altındayız. Görüş mesafemiz düştü. Dikkat etmeye çalışıyoruz diye konuştu.

MANİSA'DA SİS ETKİLİ OLDU

MANİSA'DA SİS ETKİLİ OLDU

MANİSA'DA SİS ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Kadıköy'de arabada 'canlı yayın' kazası kamerada

Son dakika haberleri... Kadıköy'de arabada 'canlı yayın' kazası kamerada

 Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ateş püskürdü: Namus bu kadar kolay değil

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ateş püskürdü: Namus bu kadar kolay değil

 ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title