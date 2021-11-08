MANİSA'DA SİS ETKİLİ OLDU

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'da gece saatlerinden itibaren başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Manisa'da vatandaşlar güne yoğun bir sisle uyandı. Özellikle merkez ilçeler olan Şehzadeler ve Yunusemre'de etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şehir merkezinin neredeyse tamamını kaplayan sis, öğle saatlerine yakın havanın ısınmasıyla dağılmaya başladı. Sis, ovalık alanlarda etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle araç kullanmakta zorlanan sürücülerden Bedir Çiftçi (31), Sis altındayız. Görüş mesafemiz düştü. Dikkat etmeye çalışıyoruz diye konuştu.