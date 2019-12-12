Manisa'da sis etkili oldu

12.12.2019 03:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 03:58

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.



İzmir-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken sisin sabah saatlerine kadar devam edeceği, daha sonra ise yerini yağmura bırakacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA