Manisa'da Sis Etkili Oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri sürücüleri gece boyunca dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Manisa'da sisin aralıklarla etkili olacağı bildirildi.