Manisa'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Manisa'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

18.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:55
Manisa'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan kavgada biri muhtar 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan kavgada biri muhtar 2 kişi yaralandı.

Kırsal Hacırahmanlı Mahallesi Muhtarı Hakkı S, evine gelen G.H. (50), M.A. (36) ve C.G. (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.H, bıçakla muhtarı kolundan yaraladı. Muhtar Hakkı S. de silahla G.H.'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan G.H, sağlık ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerine teslim olan muhtar Hakkı S. ile M.A. ve C.G, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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