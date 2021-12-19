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Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hafif yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hafif yaralandı.

Serkan P. (30), Dere Mahallesi'ndeki evinde oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Pencereden seken kurşunların isabet etmesi sonucu bacağından hafif yaralanan Serkan P'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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