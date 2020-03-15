Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
15.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:48
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Spil Mahallesi'nde eski çırçır fabrikası yakınlarındaki arazide uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Hakan C. (25) yakınları tarafından Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde 6 mermi izi olduğu öğrenilen Hakan C. hastanede yaşamını yitirdi.
Polis, olay yerinden kaçtığı belirtilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA