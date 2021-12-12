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Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Şehitler Mahallesi'nde sokakta yürüyen O. Ç, (27) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ayağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı O. Ç'yi Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

O. Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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