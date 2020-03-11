Manisa'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
11.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:02
Manisa'nın Akhisar ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hürriyet Mahallesi'ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne imza için geldiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıcı sonucu yaralanan Fırat Tosuner (33), tedavi gördüğü Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Fırat Tosuner, 9 Mart Pazartesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünü önünde arabasına bindiği uğradığı sırada silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Kaynak: AA