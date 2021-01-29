Manisa'da silahlı saldırı sonucu 3 polis yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri komiser yardımcısı 3 polis yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri komiser yardımcısı 3 polis yaralandı.

Uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla Esentepe Mahallesi, Çamlıbel Caddesi'ndeki bir adrese arama yapmaya giden polisler, şüpheli Şahin C'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanan komiser yardımcısı O.S. ile polis memurları M.Y. ve A.D, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Y. burada yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Zanlı Şahin C. ise olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelinin evinde metamfetamin türü uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Tedavisi tamamlanan yaralı 3 polisin taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım