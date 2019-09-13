Manisa'da silahlı saldırı

13.09.2019 21:32

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Baysan, Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.



Bacağından yaralanan Baysan, haber verilmesiyle üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baysan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA