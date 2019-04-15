Manisa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cihan Canbaz (30) idaresindeki 35 MAM 15 plakalı otomobile, Albayrak Mahallesi TOKİ konutları önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Açılan ateş sonucu Canbaz, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Vatandaşlar tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Canbaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA