Manisa'da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Manisa'da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

04.10.2019 02:04
Manisa'da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, saat 18.00 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4229 Sokak üzerinde meydana geldi. 45 AAY 676 plakalı hafif ticari kamyonetle 4229 Sokak üzerindeki boş bir araziye gelen Tayfun Güney (31) ve Yücel K. (33) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Yücel K. araç içerisindeki ruhsatsız tabancayla Tayfun Güney'e doğru 4 el ateş etti. Mermilerden birinin sol koltuk altına isabet ettiği Tayfun Güney ağır yaralandı. Güney, kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinden kaçarak kayıplara karışan olayın şüphelisi Yücel K.'nın aranması sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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