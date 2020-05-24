Manisa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
24.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:48
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Dün sözlü münakaşa yaşayan iki grup, bugün Samsacı Mahallesi'nde karşılaşınca aralarında kavga çıktı.
Silahla yaralanan M.Y, O.Y. ve T.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheliler O.K. ve G.K, polise teslim oldu.
Kaynak: AA