Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Mahallesi Ağlayan Kaya mevkisinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile H.D. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen şüpheli, tabancayla H.D'ye ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan H.D, Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kaçan zanlının yakalaması için çalışması başlattı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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