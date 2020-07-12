Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Muradiye Mahallesi Manisa Caddesinde işlettiği tekel bayisi önünde bulunduğu sırada Mustafa A'ya caddeden geçen bir otomobilden ateş açıldı.

Kasıklarından ve ayaklarından yaralanan Mustafa A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Tabancayla Mustafa A'ya ateş açan ve olaydan sonra otomobiliyle kaçan kişinin Sedat A. olduğu tespit edildi.

Yaralı Mustafa A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, jandarma ekiplerinin Sedat A'nın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

İnşaat sektöründe ortaklık yaptıktan sonra yollarını ayıran Sedat A. ile Mustafa A'nın husumetli olduğu iddia edildi.

cadde üzerinden otomobili ile geçen aralarında husumet bulunan Sedat A., tabanca ile ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kasıklarından ve ayaklarından yaralanan Mustafa A., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay sonrasında kaçan Sedat A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Sedat A. ile Mustafa A.'nın geçmiş dönemlerde inşaat sektöründe ortaklık yaptıkları ve daha sonra ortalıklarını bitirdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA