Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haber

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa'da tarım işçisi, ücretini alamadığını öne sürdüğü aracı ile yaşadığı tartışmada, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

03.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:30
Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

'da tarım işçisi, ücretini alamadığını öne sürdüğü aracı ile yaşadığı tartışmada, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçisi Sultan Turkurka (46) ve yakınları, ücretlerini istemek için tarım işçilerine aracılık yapan Nadiye Özdemir'in Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evine gitti. Turkurka ile Özdemir'in oğlu S.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, evden aldığı pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Sultan Turkurka, vücudunun çeşitli yerlerine gelen saçmalarla yaralandı. Turkurka, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sultan Turkurka'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. S.B. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler