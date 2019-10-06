Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

06.10.2019 21:42

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki bir çay bahçesine gelen Emrah E. (35) ile işletme sahibi Vedat Y. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah E, tabancayla işletme sahibine ateş etti. Yaralanan Vedat Y, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.



Emrah E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kavganın ardından toplanan yaralının yakınları ise Emrah E'ye ait iş yerinin camlarını kırdı.



Polis ekipleri, olayların büyümemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA