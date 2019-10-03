Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

03.10.2019 23:50

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kuşlubahçe Mahallesi'nde Tayfun G. (31) ile Yücel K. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yücel K. tabancayla ateş ederek Tayfun G'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri incelemesinde bir taşın altına saklanmış ruhsatsız tabanca ile 4 adet boş kovan bulundu.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA