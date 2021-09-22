Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle kalçasından vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'in Menderes Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda baba Veysel K. (53) ve oğlu Fevzi K. (28) ile Melih Koç (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Melih Koç pompalı tüfekle kalça kısmından vurularak ağır yaralandı. Melih Koç 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karışan Fevzi K. ve babası Veysel K. polisler tarafından suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MANİSA

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