Manisa'da sıkıştığı tel örgüden kurtarılan tay koruma altına alındı
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Beşpınar, Manisa, Kültür Sanat, Haber

Manisa'da sıkıştığı tel örgüden kurtarılan tay koruma altına alındı

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı yakınındaki mahallede sıkıştığı tel örgüden kurtarılan yılkı tayı, hayvan barınağında koruma altına alındı.

24.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:22
Manisa'da sıkıştığı tel örgüden kurtarılan tay koruma altına alındı

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı yakınındaki mahallede sıkıştığı tel örgüden kurtarılan yılkı tayı, hayvan barınağında koruma altına alındı.

Spil Dağı Beşpınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğüne, yanında annesi olmayan bir tayın tel örgüye sıkıştığını haber verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan tay, Manisa Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına gönderildi.

Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkta 300-400 civarında yılkı atı bulunduğunu söyledi.

Parkın simge hayvanlarından atların yavrulama zamanlarını yaşadığını belirten Ernalçacı, şunları kaydetti:

"Anneleriyle doğaya uyum sağlamaya çalışan yavruların hepsi aynı şansı yakalayamıyor. Terk edilen bu yavru da korumaya alınmasaydı yaban hayvanlarından zarar görebilirdi. Müdürlük olarak tayı belediyenin barınağına teslim ettik. Yetişkin oluncaya kadar bakılacak bu tay ya sahiplendirilecek ya da tekrar Spil Dağı'nda arkadaşlarının yanına, doğaya salınacak."

Kaynak: AA

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