Manisa'da "Sıfır Atık" projesi ile 4 bin 161 ton atık toplandı Manisa'da "Sıfır Atık" projesi ile 4 bin 161 ton kazanılabilir atık toplandığı bildirildi.

Manisa'da "Sıfır Atık" projesi ile 4 bin 161 ton kazanılabilir atık toplandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ocak ayında başlatılan çalışma kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekanlar için 6 bin geri dönüşüm kutusu yaptırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı.

Sıfırı Atık uygulaması ile geçen yıldan bu yana kentte 4 bin 161 ton kazanılabilir atık toplandığı, bu sayede 60 bin 700 ağacın kesilmekten kurtarıldığı, 10 milyon 666 bin kilowatt saat enerji ile 60 bin metreküp su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA