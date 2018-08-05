Manisa'da Şiddetli Yağmur Üzümleri Vurdu

Manisa'da dün etkili olan şiddetli yağmur, erken hasat edilerek kurutulmak üzere sergi alanlarına serilen üzümlere zarar verdi. Üreticiler, bağlarına yaptırdıkları sigorta kapsamına yağmur riskinin de eklenmesini talep ettiler.

Manisa'da dün aniden bastıran şiddetli yağmur tarım arazilerinde zarara neden oldu. Son günlerdeki yağmurlardan dolayı üzümlerde oluşan tane çatlamaları nedeniyle bağlarında erken hasada yönelen bazı üzüm üreticilerini yağmur bu kez sergide yakaladı. Bir yandan bağlarda artan salkım güvesine karşı üzümlerini korumaya çalışan üreticiler, diğer yandan doğa şartlarına karşı mücadele veriyor. Sergi zamanı yaşanan yağmurun üzüme büyük zarar verdiğini kaydeden üreticiler, kendilerine sahip çıkılmasını istedi. Salkım güvesinin verdiği zarardan dolayı bu sene hasada 2 hafta önce başladıklarını belirten üretici Mehmet Ersoy, "Dün hasada başladık. Üzümü keseli 3-4 saat olmuştu. Yağmur başladı ve çok etkili oldu. Sergi alanımız tamamen 20 santimetre suyun altında kaldı. İşçilerimize hasadı bıraktırmak zorunda kaldık. Ağustos'un 20'sinden önce hasada başlamıyorduk. Hasat olarak bu sene erken başladık. Bu sene salkım güvesinden dolayı hasada erken başlamak zorunda kaldık. Dün de yağmur olunca sergimiz bu hale geldi. Salkım güvesi kaliteyi yüzde 50 etkilemişti. Sağlam salkım yok. Salkımlar hasarlı. Yağmurlarla birlikte sergide yüzde 10 üzüm kalacak. Zararımız büyük" diye konuştu.

Bir diğer üzüm üreticisi Resul Çeltik de son günlerdeki yağmurlardan büyük zarar gördüğünü ifade ederek, "Üzümlerimiz yağmur yağana kadar güzeldi. Yağmur yağdıktan sonra üzümlerimizde patlama meydana geldi. Herkes salkım güvesi diye gördü. Mühendislerimizi bağlara getirdik, söyledikleri ilaçları attık. Beş defa ilaçlama yaptık. İlaçlama sonunda mühendis üzümü en son bıçağın kurtaracağını söyledi. 2-3 bin lira fazladan ilaç yatırımı yaptık. Bıçak kurtarır dedikleri için biz de dün hasada başladık. Üzümleri sergiye yatırdık. Daha seremeden bağlarımız su içinde kaldı. Bağlarımızı sigorta yaptırdık. Bu sene 19 bin lira sigorta parası ödeyeceğim. Bu üzümün yüzde 30'u çürüdü, sergide de çürüdü. En az yüzde 50 zarar var. Devletimizin bu sigorta şirketlerine bu yağmur olayını da içeriye katması lazım. Yağmur Allah'tan gelen bir şey ama sonuçta bu mal sigortalanıyor. Ben çocuklarımın emeğini yiyemedim. 'Al sen ye' der gibi son üç senedir hep sigorta parası veriyorum. Son 15 gün yağmur yağdı. Sigorta poliçesi dolu yağışını ve donu karşılıyor ama önemli olan yağmurun da katılarak çiftçinin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" dedi. - MANİSA