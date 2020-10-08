Manisa'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
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Manisa'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

08.10.2020 20:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:35
Manisa'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

MANİSA'da, şiddetli yağış ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

MANİSA'da, şiddetli yağış ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, ekipler müdahalede bulundu.

Manisa'da öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış ve rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yunusemre ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Gövdesinden kırılan ağaçlar yola düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zarar gören ağaçları gövde kısmından motorlu testere ile parçalara ayırarak, yoldan kaldırdı.


Manisa'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
Manisa'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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