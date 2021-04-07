Manisa'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi
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Manisa'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi.

Turgutlu'da dün öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtınadan ağaçların devrildiği bölgelerden gelen ihbarlar üzerine polis ve itfaiye ekipleri kent genelinde önlemler aldı.

Belediye ekipleri de devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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