Manisa'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu

23.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:10

Manisa'nın Şehzadeler gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Sabaha karşı meydana gelen olayda caddenin boş olması facianın önüne geçti.



Olay, gece saat 01.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yerinden fırlayarak caddeye düştü. Yaklaşık 100 metrekarelik çatı nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yol kapatılırken, itfaiye ekipleri çatıyı düştüğü yerden kaldırdı. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi ve o esnada caddede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. - MANİSA

Kaynak: İHA