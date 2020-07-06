Manisa'da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı
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Manisa'da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Manisa'da şiddetli fırtına cami minaresini yıktı
06.07.2020 00:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 00:38

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Yıkılan minare yola devrilirken yolda araç veya yayanın olmaması faciayı önledi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi yola yıkıldı. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi eski Kula yolu üzerinde bulunan Aşıklar Cami minaresi fırtına nedeniyle saat 22.00 sıralarında Selendi Kula eski yolu üzerine devrildi. Şans eseri yoldan geçen araç veya vatandaşın olmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen güvenlik kuvvetleri cami etrafına güvenlik şeridi çekerken Manisa Büyükşehir Belediye ve Selendi Belediyesine ait iş makineleri minarenin enkazını kaldırdı. Olay anında caminin şadırvanında bulunan Caminin İmam Hatibi İsmail Aka, "Ben o anda şadırvandaydım. Akşam namazından sonra eve gitmemiştim. Rüzgarın şiddeti artırmasıyla sesler çoğalmıştı. Bende o anda minareye doğru bakmıştım. Minare gözümün önünde yola çapraz olarak yattı. Allah korudu." dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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