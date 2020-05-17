MANİSA'da sıcak havaya rağmen sokaklar ve parklar 65 yaş ve üstü kişilerle doldu Manisa'da sıcak havaya rağmen sokaklar ve parklar 65 yaş ve üstü kişilerle dolduMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 6 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri kişiler soluğu dışarıda alıp, sıcak havaya rağmen gezmenin keyfini çıkardı.

Manisa'da sıcak havaya rağmen sokaklar ve parklar 65 yaş ve üstü kişilerle doldu

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 6 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri kişiler soluğu dışarıda alıp, sıcak havaya rağmen gezmenin keyfini çıkardı.

Manisa'da 65 yaş ve üzeri kişiler, 12.00 ile 18.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber kendilerini parklara ve sokaklara attı. Afrika sıcaklarına rağmen dışarı çıkanlar, parklarda ağaç altlarında ve gölge yerlerde dinlendi. Kimileri ise güneşe aldırış etmeyip, yürüyüş yapıp, bisiklet sürmeyi tercih etti. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takarak koronavirüse karşı önlem aldığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise uymayanlar dikkati çekti.

Ulupark'ta süs havuzun kenarında oturanlardan Gülşen Şapçı (72), Dışarı çıkabildiğim için mutluyum. Hava sıcak ama gölge bir yer bulduk. Arkadaşımla birlikte oturuyoruz. Huzurluyum. Şu koronavirüs ülkemizden biran önce gitse de biz de özgür günlerimize dönsek dedi.

Dışarıya çıkmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Asım Topal (75) de evde canının çok sıkıldığını belirtip, Ancak yapacak bir şey yok. Bugün yasaktan muaf tutulma saatimiz başlar başlamaz soluğu dışarıda aldım. Son ana kadar da dışarı da kalacağım. Eve girmeyeceğim. İnşallah bir an önce eski özgür günlerimize döneriz diye konuştu.

Dışarı çıkınca sanki dünyalar benim oldu diyen 76 yaşındaki Ruhi Kayahan ise, şunları söyledi

Şu an benden mutlusu benden huzurlusu yok. Gerçekten çok bunalmıştım. Koronavirüs belasından tez vakitte kurtulalım, başka bir şey istemem

Kaynak: DHA