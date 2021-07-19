Manisa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Manisa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Manisa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı.

Orhan Ç. (65) yönetimindeki 45 SC 1866 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesinde seyir halindeyken aniden alev aldı.

Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün, itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak satın aldığını söylediği öğrenildi.

Manisa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Manisa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Manisa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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