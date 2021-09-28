Manisa'da seyir halindeyken alev alan kamyon yandı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
Alaşehir kara yolunda seyreden M.C. yönetimindeki 07 RB 272 plakalı kamyonun taşıdığı samanlar alev aldı.
Yangının kısa sürede büyümesi ve kamyonu sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi.