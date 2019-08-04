Manisa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı(2)

YOLCULAR BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNDİRİLDİ

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlanırken, kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu da normale döndü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Firdanlar mevkiinde meydana geldi. İzmir-İstanbul seferini yapan İbrahim Baylan(45), 34 FS 4802 plakalı yolcu otobüsüyle seyir halindeyken, aracın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Motordan duman yükseldiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcu konumundaki 9 kişiyi tahliye etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Balıkesir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, otobüse müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs ise kullanılmaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri araç sürücüsünün ifadesine başvurdu. Otobüs vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu otobüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA