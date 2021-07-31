Manisa'da seyir halindeki traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi
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Manisa'da seyir halindeki traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi

Manisa'da seyir halindeki traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.B. (42), kekik toplamak üzere 45 HA 9905 plakalı traktörüyle Dereköy Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

Engebeli arazide traktörden düşen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İ.B'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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