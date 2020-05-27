Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı
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Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı
27.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:24

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Fatih Savaşır'ın kullandığı 45 AAH 179 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Şehitler Mahallesi 716. Sokak'ta seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Panikle araçtan inen sürücü Savaşır, bagajdaki yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Savaşır, alevler otomobili sarınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, otomobilden yükselen alevler, park halindeki iki otomobilde de hasara yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Fatih Savaşır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobilim bir anda alev aldı. Söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Yangın arka kısımda başladı, ben de kendimi otomobilden dışarıya attım." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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