Manisa'da seyir halindeki kamyon yandı
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Manisa'da seyir halindeki kamyon yandı

Manisa'da seyir halindeki kamyon yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmir-Ankara E-96 karayolu Mersinli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Kula istikametine giden Süleyman Yerli yönetimindeki 43 LP 255 plakalı tuğla yüklü kamyon, Salihli Organize Sanayi mevkiine geldiğinde bir anda yanmaya başladı. Kamyonu yolun kenarına çeken sürücü Yerli, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği, Durasıllı Müfreze ve Kula-Gökçeören ekipleri yanan kamyonu söndürdü.

Yangın sonrası kamyon kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da seyir halindeki kamyon yandı
Manisa'da seyir halindeki kamyon yandı
Manisa'da seyir halindeki kamyon yandı
Manisa'da seyir halindeki kamyon yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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