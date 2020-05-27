Manisa'da seyir halindeki araç alev aldı
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Manisa'da seyir halindeki araç alev aldı

Manisa'da seyir halindeki araç alev aldı Manisa'da seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alırken, araç sürücüsü kendisini dışarı atarak kurtuldu.

27.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:33

Manisa'da seyir halindeki araç alev aldı

MANİSA - Manisa'da seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alırken, araç sürücüsü kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Savaşır idaresindeki 45 AAH 179 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. Birden bütün aracın alevlerle kaplanması sonrası araç sahibi kendisini dışarı atarak kurtulabildi. Araçtaki alevler alevler 35 DTB 77 ve 35 NA 271 plakalı başka araçlara da sıçradı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, 35 NA 271 ve 35 DTB 77 plakalı araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın bulunmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da seyir halindeki araç alev aldı

Kaynak: İHA

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