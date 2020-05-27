Manisa'da seyir halindeki araç alev aldı Manisa'da seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alırken, araç sürücüsü kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Manisa'da seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alırken, araç sürücüsü kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Savaşır idaresindeki 45 AAH 179 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı. Birden bütün aracın alevlerle kaplanması sonrası araç sahibi kendisini dışarı atarak kurtulabildi. Araçtaki alevler 35 DTB 77 ve 35 NA 271 plakalı araçlara da sıçradı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen araç kullanılmaz hale gelirken, 35 NA 271 ve 35 DTB 77 plakalı araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın bulunmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA