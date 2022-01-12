Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Manisa İzmir istikametinde Enes Dedeoğlu, idaresindeki 45 FA 565 plakalı otomobil seyir halindeyken birden alev aldı.

Otomobili emniyet şeridine çeken sürücü, yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Sürücü, yangının büyümesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İkizlerin babası 'spermlerim çalındı' diyen iş insanı çıktı

İkizlerin babası 'spermlerim çalındı' diyen iş insanı çıktı

 Plakasında 'Mutluyuz' yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

Plakasında "Mutluyuz" yazan saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı! Hırsını alamayınca dönüp bir daha gelmiş

 Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi feci şekilde can verdi

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title