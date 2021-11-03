Manisa'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi - Haberler
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Manisa'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

AA / Yusuf Böyük - Haberler | Güncel
Manisa'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

A.S, 45 KZ 515 plakalı otomobille Develi Mahallesine seyrederken LPG tüpünün bulunduğu bölümden alev çıktığını gördü.

Otomobilden inerek uzaklaşan A.S itfaiyeye haber verdi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manisa'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri
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