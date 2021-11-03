Manisa'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
AA / Yusuf Böyük - Haberler | Güncel
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
A.S, 45 KZ 515 plakalı otomobille Develi Mahallesine seyrederken LPG tüpünün bulunduğu bölümden alev çıktığını gördü.
Otomobilden inerek uzaklaşan A.S itfaiyeye haber verdi.
İtfaiyenin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri
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